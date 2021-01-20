"Норникель" и РФС заключили соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 20 января. Российский футбольный союз (РФС) и компания "Норильский никель" заключили соглашение о сотрудничестве на 2021-2023 гг. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию детско-юношеского футбола, в том числе реализацию программы поиска талантов в регионах, а также проведение ежегодного селекционного смотр-фестиваля "Наша смена" для молодых спортсменов из разных регионов при участии тренерского штаба молодежной сборной. Для поддержки лучших детских тренеров РФС совместно с "Норникелем" учредит общероссийский ежегодный грант. Кроме того, в Московской области будет организована серия семейных футбольных фестивалей "Наши парни" с возможностью просмотра прямых трансляций матчей cборной России с использованием современных мультимедийных технологий.

"Мы рады, что в нашу команду вернулся такой большой и сильный партнер, как "Норникель", - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. - РФС уделяет огромное внимание детско-юношескому футболу, и появление партнера программ развития РФС позволит существенно улучшить качество подготовки молодых футболистов и создать фундамент для долгосрочного развития нашего футбола".

"Работа на будущее, поиск и развитие молодых талантов - один из важнейших векторов социальной политики компании, - сообщила старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова. - Именно поэтому ключевым направлением сотрудничества с РФС станет реализация программы "Наша смена", направленной на создание системы поиска и подготовки молодых талантов из разных уголков России. Мы уверены, что звезды настоящего помогут российскому футболу обрести новых звезд будущего. Это долгая и кропотливая работа, которую нам невероятно интересно вести вместе с РФС".

Компания "Норникель" дважды выступала партнером РФС по развитию детско-юношеского футбола - в 2010 и 2015 годах.