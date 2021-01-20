Жулин рад, что в России проходят турниры по фигурному катанию во время пандемии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Тренер Александр Жулин рад проведению турниров по фигурному катанию в России, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду Федерация фигурного катания на коньках России объявила о проведении с 5 по 7 февраля командного Кубка Первого канала, соревнования пройдут в Москве в присутствии зрителей. Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены чемпионат Европы и финал серии Гран-при.

"Это замечательная идея, прекрасная, - сказал Жулин. - Я очень счастлив, что в нашей стране, несмотря на пандемию, проходят турниры. Все это выглядит как-то по-человечески, в то время как в других странах очень много паники. Не умаляю влияние и опасность коронавируса, но, как мне кажется, в разумных пределах жизнь должна продолжаться".

В командном турнире в Москве примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Медведева. Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей.