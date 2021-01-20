Жулин объяснил, почему фигуристы Синицина и Кацалапов не выступят на командном турнире

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Виктория Синицина и Никита Кацалапов отказались от участия в командном турнире "Кубок Первого канала по фигурному катанию" в Москве, потому что не хотели рисковать здоровьем. Об этом ТАСС рассказал тренер чемпионов Европы в танцах на льду Александр Жулин.

"Вику и Никиту приглашали на командный турнир, и федерация очень расстроена их отсутствием, но я вижу и наблюдаю их каждый день, - сказал Жулин. - Если на шоу Татьяны Навки они катались на катке 20х40 м - там актерское мастерство, толкаться ни с кем не надо, то когда они вернулись оттуда и стали тренироваться в полную силу, они долго восстанавливались, проезжая буквально один-два элемента. Вика через десять дней снова сделает КТ, но у нее достаточно сильно были поражены легкие. Рисковать я не хочу и не могу".

"Очень уважаю нашу федерацию, люблю, когда мои спортсмены выступают, но это риск. У них вся жизнь впереди и, надеюсь, Олимпиада. Поэтому я принял решение их не выставлять. Будем стремиться подготовиться к финалу Кубка России и очень ждем решения по поводу чемпионата мира", - добавил собеседник агентства.

Турнир пройдет 5-7 февраля со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены при помощи жеребьевки. Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Призовой фонд составит 10 млн рублей.