Минспорт и РФС подписали соглашение о развитии футбола в Удмуртии

ТАСС, 20 января. /ТАСС/. Министерство спорта Российской Федерации, Российский футбольный союз (РФС), правительство Удмуртской Республики и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в регионе, распределить сферы ответственности, а также создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в области. Для этого в Удмуртии появятся школьные и студенческие соревнования по футболу, откроются отделения по футболу для девочек. К 2024 году планируется построить несколько полноразмерных полей с искусственным покрытием и малоразмерных спортивных залов, а также площадку для занятий пляжным футболом, помочь ССШОР "ФК "Зенит-Ижевск" восстановить статус регионального центра РФС и открыть на базе школы центр подготовки специалистов в футболе.

"Соглашение с РФС, правительством Удмуртии и республиканской федерацией футбола призвано объединить ресурсы и возможности сторон, чтобы сделать футбол еще более доступным для жителей региона, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. - Реализация мероприятий будет способствовать увеличению числа занимающихся футболом в Удмуртской Республике, выявлению перспективных спортсменов и популяризации культуры здорового образа жизни в регионе. Уверен, что наша совместная работа с партнерами по соглашению будет способствовать достижению заявленных целей".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.