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Зимние олимпийские виды спорта

Врач назвал возможную причину массового обморожения лыжников во время гонки в Швейцарии

Во время соревнований несколько участников получили обморожения рук и ног, двум из них грозит ампутация пальцев

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Неверный выбор экипировки мог стать причиной массового обморожения конечностей участников лыжной гонки в Швейцарии. Такое мнение ТАСС высказал главный врач Федерации лыжных гонок России Роман Эрлихман.

17 января несколько участников 60-километрового марафона серии Visma Ski Classics в Швейцарии получили обморожения рук и ног во время гонки, которая прошла при температуре воздуха ниже минус 20 градусов. Некоторые спортсмены оказались после этого в больнице, двум из них грозит ампутация пальцев на руках и ногах.

"Думаю, дело в экипировке каждого из спортсменов - когда нужно активно работать палками, лишняя одежда иногда мешает, - сказал Эрлихман. - Спортсмен иногда думает, что ему будет достаточно тех слоев одежды, что у них есть, и берут перчатки вместо варежек. Хотя норвежские лыжники на Кубках мира выступали в варежках два раза - это намного теплее, чем перчатки, они тонки, позволяют плотнее держать палки".

В соревнованиях принимал участие и серебряный призер Олимпиады, чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин. "Насколько нам известно, Максим ни на что не жаловался. Такие обморожения происходили на официальных соревнованиях, бывает такое и с любителями, которые просто по лесу катаются. Не думаю, что организаторы неправильно рассчитали температурный режим - официально на соревнованиях существует планка, ниже которой турниры не проводятся", - подчеркнул врач.

"Гонка длинная, может быть где-то в более тенистых местах температура падала, но на старте она показывала допустимые значения. У каждого старта есть оргкомитет, который учитывает все погодные условия, такие как сильный ветер, и снегопад. Решение принимается перед каждым стартом, и, видимо, организаторы сочли возможным провести этот старт. Причем существуют и локальные правила плюс турнир проводился в Швейцарии - это педантичная страна", - добавил он.

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