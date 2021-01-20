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Фигурное катание

Траньков: командный турнир более ответственный, от проката зависит не только твоя медаль

В соревнованиях, которые пройдут 5-7 февраля в Москве, примут участие команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Формат командного турнира накладывает больше ответственности на фигуристов, ведь от их выступления зависит итоговое место всей команды. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в парном катании и командном турнире Максим Траньков, который является тренером спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

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Командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" пройдет в Москве 5-7 февраля. В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева.

"Командные турниры в фигурном катании - довольно молодое начинание, но в то же время довольно интересное, - сказал Траньков. - Насколько я знаю, чемпионы прошлых лет, у которых не было опыта участия в командных турнирах, с большим скепсисом относятся к таким стартам. У меня есть опыт победы и в индивидуальных соревнованиях, и в командных, могу сравнивать. Это две абсолютно разные медали".

"Конечно, индивидуальное чемпионство всегда будет важнее, индивидуальная медаль - это такая точка, восклицательный знак в моей карьере, но командный турнир тоже прекрасные воспоминания и впечатления у меня оставил, это вообще другие эмоции, другой настрой. Ты выходишь не только за себя, знаешь, что есть ребята, которые ждут от тебя хорошего катания, от этого зависит не только твоя медаль. А если команда дружная, как получилось у нас в Сочи, то вообще все замечательно. Каждый спортсмен должен понимать, отдавать себе отчет в том, что за его спиной есть и другие ребята, которые борются за медаль, это повышает ответственность", - добавил Траньков.

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