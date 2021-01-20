Подведены итоги реализации проекта по созданию физкультурно-спортивных клубов

ТАСС, 20 января. Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта подвел итоги проекта по созданию физкультурно-спортивных клубов "Привычка быть здоровым", реализованного в сотрудничестве со Всероссийским физкультурно-спортивным обществом "Трудовые резервы" в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В рамках реализации проекта при финансовой поддержке Министерства спорта РФ начали свою работу физкультурно-спортивные клубы, основанные на базе ижевского электромеханического завода "Купол" (Ижевск) и центрального научно-исследовательского института "Буревестник" (Нижний Новгород). Были разработаны методика превентивной физической культуры МПФК и технология улучшения физического состояния и здоровья работающего населения всех возрастов. Также были обучены пять инструкторов-методистов, которые уже ведут занятия, руководствуясь МПФК, для сотрудников вышеуказанных предприятий.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.