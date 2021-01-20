Траньков ждет новых впечатлений от командного турнира по фигурному катанию в Москве

В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. В числе участников соревнований спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, с которой работает Траньков.

"Это новые соревнования, такой турнир впервые проходит в России, так что я жду от него новых эмоций и впечатлений, - сказал Траньков. - В этом сезоне с Женей и Володей мы не ставим задачи побеждать в каждом турнире, задача - наращивать свое катание и где-то превосходство, а где-то нивелировать свои ошибки, кататься стабильнее и лучше от старта к старту. Так что задачу выигрывать во что бы то ни стало не ставим, ведь если мы откатаемся чисто и хорошо, то и победа будет осязаема, реальна".

Командный турнир пройдет 5-7 февраля со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).