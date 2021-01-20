Траньков: фигурист на турнире по прыжкам может делать каскады, которые не войдут в прокат

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Отдельный прыжковый турнир на командных соревнованиях по фигурному катанию в Москве позволит болельщикам увидеть уникальные каскады, которые из-за их сложности невозможно включить в соревновательные программы. Такое мнение ТАСС высказал тренер Максим Траньков.

"Прыжковые турниры в фигурном катании проводили и раньше, были отдельные чемпионаты мира. Просто в какой-то момент они потеряли свою популярность, их перестали проводить. Но такой турнир - это здорово, раньше было очень интересно за ними наблюдать", - отметил Траньков.

"Отдельно исполненный прыжок может никогда не появиться в программе, ведь есть уникальные моменты, например, когда [японец] Сёма Уно прыгал каскад из тройного акселя и четверного тулупа, в программе мы такое никогда не увидим, а что-то вообще будет просто запрещено. А тут ребята смогут набрать максимальные баллы, будет какая-то тактика - сделать все проще и аккуратнее или рискнуть, пойти ва-банк. Зрительский интерес у этого был, но очень важно, насколько динамично все это будет происходить. Мне будет очень интересно посмотреть на Мишу Коляду и четверной лутц, или, например, на Макара Игнатова, на что способны наши одиночницы", - сказал Траньков.

В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева.