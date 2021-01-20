Алексей Миранчук впервые вошел в стартовый состав "Аталанты" на матч чемпионата Италии

ТАСС, 20 января. Российский полузащитник Алексей Миранчук впервые попал в стартовый состав "Аталанты" на матч чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист выйдет на поле с первых минут в перенесенном матче 10-го тура против "Удинезе". Игра начнется в 17:00 мск.

До этого Миранчук провел в чемпионате Италии девять матчей, каждый раз выходя на замену. На его счету один матч за клуб в стартовом составе - 14 января он с первых минут сыграл в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Кальяри" (3:1) и отметился голом.

Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре, в текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 12 матчей, отметившись тремя голами.