Федерация фристайла России проинспектировала трассу для Кубка мира в Челябинской области

ТАСС, 20 января. Представители Федерации фристайла России провели инспекцию спортивных объектов на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области перед проведением этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс". Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта региона в среду.

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"На горнолыжном курорте состоялся инспекционный визит представителей Федерации фристайла России и телеканала "Матч ТВ", которые обсудили расстановку камер на позициях на трассе для организации качественной телетрансляции. Также в ходе инспекции было оценено количество и качество снега для проведения этапа Кубка мира", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что инспекция по подготовке снега также пройдена успешно. "У нас заготовлен достаточный запас снега, который позволит провести соревнования на высоком уровне", - цитирует пресс-служба координатора подготовки трассы Алексея Иванова.

Кубок мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" пройдет в ГЛК "Солнечная долина" в Челябинской области 12-13 марта. За медали будут бороться более 80 спортсменов из 18 стран. Перед стартом Кубка мира на территории горнолыжного курорта пройдут Кубок России по сноуборд-кроссу (21-24 февраля) и финал Кубка России по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" (24 февраля - 1 марта).