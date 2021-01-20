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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин провел встречу с руководством Федерации тяжелой атлетики России

Также министр спорта РФ обсудил со спортсменами подготовку к чемпионату Европы в Москве в апреле и Олимпийским играм в Токио
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 20 января. Министр спорта России Олег Матыцин посетил филиал учебно-тренировочного центра "Новогорск" в Рузе, где провел встречу с руководством Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и членами сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В ходе встречи с руководством ФТАР и тренерским штабом обсуждались актуальные вопросы развития тяжелой атлетики в стране. После этого министр спорта пообщался со спортсменами, в частности, обсудил с ними подготовку к чемпионату Европы в Москве, который состоится 3-11 апреля, и Олимпийским играм в Токио (23 июля - 8 августа).

Также Матыцин вручил тяжелоатлетам Артуру Бабаяну, Даниилу Вагайцеву и Евгении Гусевой знаки и удостоверения мастеров спорта международного класса.

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Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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