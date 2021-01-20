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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Литва направила Латвии и Международной федерации хоккея заявки о желании принять матчи ЧМ

Матчи турнира должны были пройти в Минске и Риге, но в понедельник совет Международной федерации хоккея лишил Белоруссию права на принятие игр мирового первенства

ВИЛЬНЮС, 20 января. /ТАСС/. Литва отправила Латвии, а также Международной федерации хоккея (IIHF) официальные письма с заверением в готовности принять матчи высшего дивизиона чемпионата мира - 2021. Об этом в среду журналистам сообщила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

В 2021 году сборная Литвы примет участие в группе В первого дивизиона чемпионата мира - третьем по силе в мировом рейтинге. В 2018 году Литва была организатором чемпионата мира в этом дивизионе, в 2020 году принимала турнир второго дивизиона молодежного чемпионата мира. Прибалтийское государство ни разу не являлось хозяином чемпионата мира в высшем дивизионе.

"Латвия смотрит на наше предложение весьма позитивно, определенные подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили по обоим этим адресам официальные письма", - сказала она. В них, по словам министра спорта, указано, что, если такая возможность будет предоставлена, Литва готова к приему участников матчей группового турнира.

"В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр с участием публики и при пустых трибунах. Скорее всего, это будет без зрителей", - предположила Шюгждинене.

Чемпионат должен состояться с 21 мая по 6 июня. В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который был запланирован в Латвии и Белоруссии. Утверждалось, что такое решение обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. Место проведения турнира будет определено позднее. Пока рассматриваются три варианта: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.

Чемпионаты мира без участия домашних команд

В чемпионате мира 1951 года в Париже не принимала участия сборная Франции, покинувшая элитный дивизион годом ранее. Спустя 10 лет сборная Швейцарии, являвшаяся хозяйкой мирового первенства, не смогла выйти в основной турнир, уступив в квалификационном матче команде ФРГ (5:6 в овертайме). В 1966 году сборная Югославии не выступала на турнире в Любляне, а в следующем турнире в Вене не принимала участия сборная Австрии. Однако тогда одновременно с турнирами в элитном дивизионе в этих же странах проходило первенство мира в низших дивизионах.

Аналогичная ситуация была и в 1971 году, когда турнир элитного и первого дивизионов проходил в Швейцарии, а сборная этой страны не выступала в элите. Сборная ФРГ не выступала на домашнем чемпионате мира 1975 года, а сборная Австрии - на турнирах в Вене в 1977 и 1987 годах. Последней командой, не принимавшей участия в домашнем турнире, стала сборная Швейцарии в 1990 году.

В 1998 году сборная Норвегии не смогла пробиться в элитный дивизион по спортивному принципу, но приняла участие в турнире следующего года в качестве хозяина. С тех пор хозяева чемпионата мира стали выбираться из стран, сборные которых выступали в элитном дивизионе на момент принятия решения конгрессом IIHF. Международная федерация также ввела правило, согласно которому будущий хозяин чемпионата мира не может покинуть элитный дивизион годом ранее.

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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею
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