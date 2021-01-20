Время свежих идей. Сильнейшие российские фигуристы выступят в новом командном турнире

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" с участием сильнейших российских спортсменов состоится с 5 по 7 февраля на московской арене "Мегаспорт" в присутствии зрителей, объявила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в среду. По итогам жеребьевки будут сформированы две команды, которые выступят на турнире, она как и сами соревнования будет транслироваться в прямом эфире Первого канала.

После отмены Международным союзом конькобежцев (ISU) чемпионата Европы в Загребе ФФККР решила дополнительно провести ряд турниров, чтобы обеспечить ведущих спортсменов соревновательной практикой в предолимпийский сезон, тем более что судьба чемпионата мира в Стокгольме решится испокомом ISU лишь к 28 января. Как рассказал ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган, состав участников формировался исключительно по спортивному принципу, в него попали сильнейшие российские фигуристы по итогам национального чемпионата, проходившего в конце декабря в Челябинске.

Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, девушкам отведена ответственная роль тим-лидеров. И, по мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, такой выбор - это "правильно и красиво, потому что катаются они или нет, но они в команде". Под руководством Загитовой и Медведевой каждая из команд выберет себе название, а также подготовит специальный номер для своих болельщиков. Сами Загитова и Медведева не будут соревноваться на льду, но могут принять участие в разных номерах.

Участниками "Кубка Первого канала" станут чемпионка Европы Алена Косторная, бронзовый призер европейского первенства по фигурному катанию Александра Трусова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, серебряный призер чемпионата Европы и трехкратная победительница чемпионатов России Анна Щербакова и серебряный призер юниорского первенства мира Дарья Усачева.

У мужчин в турнире примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин. В танцах на льду будут представлены Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Шевченко и Игорь Еременко. В парном катании выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

За пределами этого списка остались лишь чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортсмены еще не восстановились после проблем со здоровьем, и только через неделю с небольшим партнерше предстоит сделать компьютерную томографию (КТ), поскольку у нее было серьезное повреждение легких. Как сообщил ТАСС тренер танцоров Александр Жулин, фигуристы рассчитывают выступить в финале Кубка России.

"Прекрасная придумка"

Тарасова в беседе с корреспондентом ТАСС назвала новый турнир "прекрасной придумкой" и оценила проведение старта практически в те же сроки, что и отмененный чемпионат Европы: "Ребята будут участвовать и чувствовать плечо друг друга, прокатают все свои программы, и не просто так, а именно в команде, принесут очки для общего результата. Это все очень интересно и волнительно, будем ждать начала соревнований".