Время свежих идей. Сильнейшие российские фигуристы выступят в новом командном турнире

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" с участием сильнейших российских спортсменов состоится с 5 по 7 февраля на московской арене "Мегаспорт" в присутствии зрителей, объявила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в среду. По итогам жеребьевки будут сформированы две команды, которые выступят на турнире, она как и сами соревнования будет транслироваться в прямом эфире Первого канала.
После отмены Международным союзом конькобежцев (ISU) чемпионата Европы в Загребе ФФККР решила дополнительно провести ряд турниров, чтобы обеспечить ведущих спортсменов соревновательной практикой в предолимпийский сезон, тем более что судьба чемпионата мира в Стокгольме решится испокомом ISU лишь к 28 января. Как рассказал ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган, состав участников формировался исключительно по спортивному принципу, в него попали сильнейшие российские фигуристы по итогам национального чемпионата, проходившего в конце декабря в Челябинске.
Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, девушкам отведена ответственная роль тим-лидеров. И, по мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, такой выбор - это "правильно и красиво, потому что катаются они или нет, но они в команде". Под руководством Загитовой и Медведевой каждая из команд выберет себе название, а также подготовит специальный номер для своих болельщиков. Сами Загитова и Медведева не будут соревноваться на льду, но могут принять участие в разных номерах.
Участниками "Кубка Первого канала" станут чемпионка Европы Алена Косторная, бронзовый призер европейского первенства по фигурному катанию Александра Трусова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, серебряный призер чемпионата Европы и трехкратная победительница чемпионатов России Анна Щербакова и серебряный призер юниорского первенства мира Дарья Усачева.
У мужчин в турнире примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин. В танцах на льду будут представлены Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Шевченко и Игорь Еременко. В парном катании выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
За пределами этого списка остались лишь чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортсмены еще не восстановились после проблем со здоровьем, и только через неделю с небольшим партнерше предстоит сделать компьютерную томографию (КТ), поскольку у нее было серьезное повреждение легких. Как сообщил ТАСС тренер танцоров Александр Жулин, фигуристы рассчитывают выступить в финале Кубка России.
"Прекрасная придумка"
Тарасова в беседе с корреспондентом ТАСС назвала новый турнир "прекрасной придумкой" и оценила проведение старта практически в те же сроки, что и отмененный чемпионат Европы: "Ребята будут участвовать и чувствовать плечо друг друга, прокатают все свои программы, и не просто так, а именно в команде, принесут очки для общего результата. Это все очень интересно и волнительно, будем ждать начала соревнований".
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, имеющий за плечами опыт командного олимпийского турнира в Сочи, отметил, важность предстоящего старта ровно за год до Олимпиады в Пекине, ведь там командам также предстоит выступать в подобном формате: "Командный турнир - особая история, в нем ты катаешься не для себя, а для всей команды. В Сочи у нас была сильная сборная, мы справились. Сейчас наша команда также сильна". Отметил Плющенко и удачный выбор капитанов: "Медведева и Загитова - наши легендарные девчонки, это здорово".
Чемпион в личном и командном турнире в Сочи-2014 в парном катании Максим Траньков, комментируя предстоящий старт, признал, что иногда видит у спортсменов, не имеющих опыта командных стартов, определенный скепсис в этом отношении. Однако подчеркнул важность командной работы: "Если команда дружная, как получилось у нас в Сочи, то вообще все замечательно. Каждый спортсмен должен понимать, отдавать себе отчет в том, что за его спиной есть и другие ребята, которые борются за медаль, это повышает ответственность".
Прыжковая разминка
В первый день "Кубка Первого канала" 5 февраля пройдет прыжковый фестиваль спортсменов. Чемпионаты по прыжкам проводились еще не в столь далеком прошлом, однако в последние годы "битву прыжков" можно наблюдать лишь в некоторых шоу, либо в гала-представлениях по окончании крупных стартов. "Это всегда очень интересно", - поделился с ТАСС Евгений Плющенко, который и сам не раз становился участником подобных баталий.
Траньков в свою очередь отметил: "В какой-то момент такие турниры потеряли свою популярность, их перестали проводить, но такой турнир - это здорово, раньше было очень интересно за ними наблюдать. Случаются уникальные моменты - например, когда [японец] Сёма Уно прыгал каскад из тройного акселя и четверного тулупа. В программе мы такое никогда не увидим, а что-то вообще будет просто запрещено, а тут ребята смогут набрать максимальные баллы, будет какая-то тактика: сделать все проще и аккуратнее или рискнуть, пойти ва-банк".
Самому Транькову, например, будет очень интересно посмотреть на Коляду и его четверной лутц или на Игнатова. "А также, на что способны наши одиночницы", - добавил Траньков.
Короткие программы фигуристы представят 6 февраля, произвольные - 7 февраля.