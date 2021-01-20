Крянин: лыжник Устюгов на этапе Кубка мира в Лахти выступит только в эстафете

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов на предстоящем этапе Кубка мира в финском Лахти примет участие в эстафете. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Крянин.

Лыжник Устюгов включен в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти и Фалуне

Устюгов пропустил первую часть сезона из-за заражения коронавирусом. Ранее он был включен в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти и шведском Фалуне.

"Сергей Устюгов на этапе Кубка мира в Лахти выступит только в эстафете, - сказал Крянин. - Неделей позже он примет участие в спринтерских гонках на этапе в Фалуне, потом отправится на спринтерский этап в Ульрисехамн. Ему нужно как можно больше стартовать, чтобы быстрее набрать форму после болезни".

Этап Кубка мира в Лахти пройдет 23-24 января. Эстафетные гонки у мужчин и женщин пройдут 24 января, 23 января состоятся два скиатлона.