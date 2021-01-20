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Футбол во Франции

СМИ: ПСЖ может отказаться от идеи приобретения Месси из-за его требований по зарплате

Французский клуб не готов гарантировать аргентинцу текущий уровень зарплаты - около €560 тыс. в неделю

ТАСС, 20 января. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" может отказаться от покупки Лионеля Месси у испанской "Барселоны" из-за зарплатных требований аргентинца. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что парижский клуб не готов гарантировать Месси текущий уровень зарплаты - около €560 тыс. в неделю.

Контракт Месси с "Барселоной" истекает летом. В начале сезона аргентинец заявлял о желании покинуть "Барселону" из-за управленческого кризиса в клубе.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны". Аргентинец рекордные шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, серебряным призером чемпионата мира, десятикратным чемпионом Испании.

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