Двоюродный брат Нурмагомедова заявил о планах стать чемпионом UFC

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский боец Умар Нурмагомедов верит в то, что сможет стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он заявил во время пресс-конференции после победы в дебютном поединке.

В среду Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над представителем Казахстана Сергеем Морозовым во втором раунде на турнире UFC.

"У меня есть очень много ошибок, над которыми я собираюсь работать и которые собираюсь исправить. Я верю, что стану чемпионом. Шаг за шагом мы будем к этому идти", - сказал Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов выступает в легчайшем весе, он является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Теперь на счету 25-летнего бойца 13 побед при отсутствии поражений в смешанных единоборствах (ММА).