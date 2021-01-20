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ММА

Двоюродный брат Нурмагомедова заявил о планах стать чемпионом UFC

В среду Умар Нурмагомедов одержал победу в дебютном поединке в UFC

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский боец Умар Нурмагомедов верит в то, что сможет стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он заявил во время пресс-конференции после победы в дебютном поединке.

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В среду Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над представителем Казахстана Сергеем Морозовым во втором раунде на турнире UFC.

"У меня есть очень много ошибок, над которыми я собираюсь работать и которые собираюсь исправить. Я верю, что стану чемпионом. Шаг за шагом мы будем к этому идти", - сказал Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов выступает в легчайшем весе, он является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Теперь на счету 25-летнего бойца 13 побед при отсутствии поражений в смешанных единоборствах (ММА).

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