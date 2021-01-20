Двоюродный брат Нурмагомедова заявил, что надеется на возвращение Хабиба в спорт

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский боец Умар Нурмагомедов надеется, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру. Об этом он заявил во время пресс-конференции после дебютного боя в UFC.

В среду Умар Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над представителем Казахстана Сергеем Морозовым во втором раунде на турнире UFC. Умар Нурмагомедов выступает в легчайшем весе, он является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова.

"Я надеюсь [что вернется]", - сказал спортсмен, отвечая на соответствующий вопрос.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи во втором раунде удушающим приемом и после боя объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.