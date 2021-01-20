Врачи оценивают состояние бывшего футболиста "Зенита" Малафеева как среднетяжелое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Состояние бывшего вратаря футбольного клуба "Зенит" Вячеслава Малафеева оценивается как среднетяжелое. Об этом ТАСС сообщили в медицинском учреждении, в которое был госпитализирован Малафеев.

Во вторник жена бывшего футболиста Екатерина Малафеева сообщила в своем Instagram, что ее муж будет госпитализирован с тяжелым поражением легких.

"Его состояние среднетяжелое, стабильное. Он находится в обычном отделении, не в реанимации", - сказал собеседник агентства.

В среду Малафеев написал в своем Instagram, что с ним все хорошо.

Малафееву 41 год, он является воспитанником "Зенита", выступал за петербуржцев с 1997 по 2016 год, провел за клуб 442 матча. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России Малафеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.