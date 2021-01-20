Крамер считает, что лыжник Устюгов может за месяц войти в лучшую форму

ТАСС, 20 января. Двукратному чемпиону мира по лыжным гонкам Сергею Устюгову потребуется месяц, чтобы войти в форму, которая позволит ему бороться за победу в индивидуальных гонках на Кубке мира. Такое мнение норвежской газете Dagbladet высказал тренер лыжника немец Маркус Крамер.

Устюгов пропустил первую часть сезона из-за заражения коронавирусом. 17 января стало известно, что он вошел в состав сборной России на этапы Кубка мира в финском Лахти (23-24 января) и шведском Фалуне (29-31 января). На ближайшем из них спортсмен примет участие только в эстафете.

"Не думаю [что Сергей сможет побороться за победу на ближайших этапах Кубка мира], но надеюсь, что через месяц сможет", - сказал Крамер.

Устюгову 28 лет, обе победы на чемпионате мира он одержал в 2017 году. На его счету также четыре серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств. В сезоне-2016/17 он стал победителем "Тур де Ски".