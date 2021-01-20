Соперник брата Нурмагомедова не имеет проблем со здоровьем после удушающего приема

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Соперник российского бойца Умара Нурмагомедова казахстанец Сергей Морозов не получил серьезных травм в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде Морозова.

В среду Нурмагомедов победил Морозова удушающим приемом во втором раунде. Казахстанец не сдался и на короткий период времени потерял сознание.

"У Сергея нет проблем со здоровьем. Все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова.