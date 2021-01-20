УНИКС победил испанскую "Гран-Канарию" в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 20 января. Казанский УНИКС дома обыграл испанскую "Гран-Канарию" со счетом 73:62 в матче второго тура топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Джон Холланд, набравший 14 очков.

Команды выступают в группе Н вместе с "Андоррой" из чемпионата Испании и черногорским клубом "Морнар", встреча которых завершится позднее. УНИКС лидирует в таблице с двумя победами в двух матчах, далее идут "Морнар", "Андорра" и "Гран-Канария". Команды проведут двухкруговой турнир. Два лучших коллектива выйдут в четвертьфинал, игры которого запланированы на конец марта.

В следующем туре УНИКС 27 января встретится в гостях с "Морнаром".

Также в топ-16 второго по значимости международного европейского турнира выступает краснодарский "Локомотив-Кубань", который позднее в среду сыграет в гостях с итальянским "Тренто".