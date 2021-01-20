Тренер "Аталанты" считает, что Миранчук пока не может полноценно заменять Иличича

ТАСС, 20 января. Российский полузащитник Алексей Миранчук - очень техничный футболист, но ему пока не хватает навыков, чтобы при необходимости полноценно заменить в составе "Аталанты" словенского атакующего полузащитника Йосипа Иличича. Такое мнение высказал главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини, его комментарий приводит Sky Sport Italia.

В среду "Аталанта" в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с "Удинезе" (1:1). Миранчук впервые вышел в стартовом составе в игре национального первенства и был заменен на 58-й минуте на Иличича.

"Игры каждые три дня вынуждают прибегать к ротации, но мне нравится то, как у нас это получается. Йоаким Мехле недавно присоединился к нам и уже хорошо себя проявляет в качестве вингера. У Миранчука есть техника, и, уверен, она еще пригодится нам в будущем, но пока у него не все получается. Йосип не всегда может играть, поэтому, когда его нет или он не в полноценной форме, мы вынуждены обходиться игроками, у которых нет навыков Иличича в нападении. Мы пробуем Пашалича, Малиновского, Миранчука", - сказал Гасперини.

Миранчук провел в рамках итальянского первенства десять матчей, забив один мяч. "Аталанта" занимает в турнирной таблице шестое место, набрав 33 очка после 18 игр.