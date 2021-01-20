{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Андрей Лосюк покинул пост заместителя спортивного директора "Локомотива"

В конце декабря в клубе сменили председатель совета директоров и генеральный директор

ТАСС, 20 января. Московский футбольный клуб "Локомотив" на официальном сайте объявил об уходе с поста заместителя спортивного директора Андрея Лосюка.

"Локомотив" желает Андрею Юрьевичу удачи и успехов в будущих начинаниях", - отмечается в сообщении.

В конце декабря в руководстве "Локомотива" произошли перестановки. Председателем совета директоров стал Александр Плутник, гендиректором - Владимир Леонченко. Они заменили соответственно Анатолия Мещерякова и Василия Кикнадзе, у которых возник конфликт с болельщиками команды после решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

Пользующийся поддержкой фанатов Семин после ухода резко критиковал бывшее руководство "Локомотива". В частности, в интервью изданию "Спорт-Экспресс" тренер охарактеризовал Лосюка, занимавшегося поиском игроков для клуба за рубежом, как "продавца обоев, не имеющего отношения к футболу".

Теги
Российский футбол
НХЛ
НХЛ перенесла еще два матча "Каролины" из-за COVID-19
19 января команда должна была встретиться с "Нэшвиллом", 21 и 23 января - с "Флоридой"
Читать полностью