Андрей Лосюк покинул пост заместителя спортивного директора "Локомотива"

ТАСС, 20 января. Московский футбольный клуб "Локомотив" на официальном сайте объявил об уходе с поста заместителя спортивного директора Андрея Лосюка.

"Локомотив" желает Андрею Юрьевичу удачи и успехов в будущих начинаниях", - отмечается в сообщении.

В конце декабря в руководстве "Локомотива" произошли перестановки. Председателем совета директоров стал Александр Плутник, гендиректором - Владимир Леонченко. Они заменили соответственно Анатолия Мещерякова и Василия Кикнадзе, у которых возник конфликт с болельщиками команды после решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

Пользующийся поддержкой фанатов Семин после ухода резко критиковал бывшее руководство "Локомотива". В частности, в интервью изданию "Спорт-Экспресс" тренер охарактеризовал Лосюка, занимавшегося поиском игроков для клуба за рубежом, как "продавца обоев, не имеющего отношения к футболу".