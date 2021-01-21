Баскетболисты "Локомотива-Кубани" проиграли два матча из двух в топ-16 Еврокубка

ТАСС, 21 января. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" со счетом 84:96 проиграл итальянскому "Тренто" в гостевом матче второго тура топ-16 Еврокубка.

Самым результативным игроком стал форвард итальянской команды Люк Майе, на его счету дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов. В составе российского клуба больше всех очков набрал защитник Джордан Кроуфорд - 20.

"Локомотив" уступал по ходу второй четверти с разницей в 28 очков, затем команда вернулась в игру, выиграв третью четверть со счетом 32:13, в начале четвертой четверти отставание сократилось до двух очков, но затем "Тренто", занимающий десятое место в чемпионате Италии, вернул себе двузначное преимущество.

После двух туров в группе F лидирует французский "Метрополитан" (2 победы), далее идут сербский "Партизан" (1), "Тренто" (1) и "Локомотив-Кубань" (0). Команды проведут двухкруговой турнир. Два лучших коллектива выйдут в четвертьфинал, игры которого запланированы на конец марта. В следующем туре железнодорожники 27 января примут "Партизан".

Также в топ-16 второго по значимости международного европейского турнира выступает казанский УНИКС, ранее в среду одержавший победу над испанской "Гран-Канарией" и возглавляющий таблицу группы H.