"Ювентус" в девятый раз завоевал Суперкубок Италии

ТАСС, 21 января. "Ювентус" обыграл "Наполи" со счетом 2:0 в матче за Суперкубок Италии по футболу. Встреча прошла без зрителей в городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе "Мапеи", домашнем для команды Серии А "Сассуоло".

На 64-й минуте забил Криштиану Роналду, на 90+5-й - Альваро Мората. На 80-й минуте футболист "Наполи" Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти, назначенный после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR).

Роналду вышел на чистое первое место по количеству голов в официальных матчах. Для 35-летнего форварда забитый стал 760-м в карьере за клубы и сборную. Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

"Ювентус" участвовал в матче на правах чемпиона Италии, "Наполи" - обладателя кубка страны (в финале турнира в серии пенальти был обыгран "Ювентус"). Главным тренером "Наполи" является Дженнаро Гаттузо, "Ювентус" возглавляет Андреа Пирло, который выиграл первый титул во главе туринцев. В качестве футболистов они вместе выступали за "Милан", с которым по два раза выиграли Лигу чемпионов и чемпионат Италии.

Матчи за суперкубок проводятся с 1988 года. Больше всего титулов у "Ювентуса" - девять, семь раз трофей завоевывал "Милан". На счету "Наполи" две победы. С 2017 года матч за Суперкубок Италии проводится не перед стартом сезона, а в его середине, в предыдущие два года игры проводились в Саудовской Аравии, а до этого в разные годы в Катаре, Китае, США.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Наполи" занимает третье место с 34 очками после 17 игр, "Ювентус" идет пятым, имея в активе 33 очка после 17 матчей.