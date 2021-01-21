Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов могут пропустить матчи НХЛ из-за протокола COVID-19

ТАСС, 21 января. Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Эллиот Фридман на своей странице в Twitter .

О причинах попадания хоккеистов в список, а также о сроках их возвращения не сообщается.

Согласно протоколу НХЛ о COVID-19, отсутствие игроков может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Ранее НХЛ оштрафовала "Вашингтон" за нарушение протоколов COVID-19. Игроки команды находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок, что является нарушением правил о социальном взаимодействии.

После четырех матчей регулярного чемпионата "Вашингтон" располагается на втором месте в таблице Восточного дивизиона с шестью очками. 23 января команда должна дома встретиться с "Баффало".