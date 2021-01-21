Трипл-дабл Дончича помог "Далласу" обыграть "Индиану" в матче НБА

ТАСС, 21 января. "Даллас" со счетом 124:112 обыграл "Индиану" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Далласа" Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл (27 очков + 12 передач). Его одноклубник Лука Дончич сделал трипл-дабл (13 очков + 12 подборов + 12 передач). Дабл-дабл на счету форварда "Индианы" Домантаса Сабониса (25 очков + 10 подборов).

Дончич оформил свой 30-й трипл-дабл за три сезона в НБА, повторив достижение Оскара Робертсона и Мэджика Джонсона.

"Даллас" после 14 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции с семью победами. "Индиана" занимает четвертую строчку Восточной конференции, выиграв 8 матчей из 14.

В других матчах игрового дня "Филадельфия" дома обыграла "Бостон" (117:109), "Кливленд" на своей площадке одолел "Бруклин" (147:135 ОТ), "Атланта" - "Детройт" (123:115), "Майами" в гостях был сильнее "Торонто" (111:102).

Следующий матч "Даллас" проведет 23 января в гостях против "Сан-Антонио". "Индиана" в тот же день примет "Орландо".