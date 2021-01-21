НБА отменила шестую игру "Вашингтона" подряд из-за коронавируса в команде

ТАСС, 21 января. Матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Вашингтоном" и "Милуоки" отменен из-за карантина в столичной команде. Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

Сообщается, что "Вашингтон" не сможет набрать восемь игроков для участия в игре. Матч должен был пройти в ночь на субботу по московскому времени.

Ранее стало известно, что в "Вашингтоне" произошла вспышка коронавируса. Из-за этого были перенесены две игры команды против "Кливленда" 17 и 18 января, а также встреча против "Шарлотт" 21 января.

"Вашингтон" провел последний матч 12 января против "Финикса" (128:107). НБА перенесла шестую игру команды подряд. Встречи против "Юты" (14 января) и "Детройта" (16 января) также были отложены из-за нехватки игроков в столичном клубе.

"Вашингтон" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе клуба три победы в 11 матчах.