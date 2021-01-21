Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

ТАСС, 21 января. "Миннесота" со счетом 3:2 обыграла "Анахайм" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей голами отметились Райан Хартман (14-я минута), Ник Бонино (26) и Джоэль Эрикссон (42). У "Анахайма" забили Николя Деслорье (29) и Кэм Фаулер (33).

Голевую передачу в эпизоде с голом Эрикссона отдал нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов, который набрал пять очков (1 гол + 4 передачи) в четырех матчах нового сезона НХЛ.

После четырех матчей "Миннесота" занимает второе место в Восточном дивизионе, набрав шесть очков. "Анахайм" располагается на предпоследней, седьмой позиции с тремя баллами.

В следующем матче "Анахайм" 23 января примет "Колорадо". "Миннесота" в тот же день сыграет дома против "Сан-Хосе".