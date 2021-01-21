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Биатлон

Президент Союза биатлонистов России Майгуров посетит этап Кубка мира в Италии

Ожидается, что глава организации обсудит с руководством Международного союза биатлонистов ряд вопросов, в том числе формат выступления российских биатлонистов на предстоящем чемпионате мира
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров посетит этап Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

Соревнования в Антхольце пройдут с 21 по 24 января.

Ожидается, что во время этапа Кубка мира президент СБР обсудит с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) ряд вопросов, в том числе формат выступления российских биатлонистов на предстоящем чемпионате мира в Словении.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.

Теги
БиатлонМайгуров, Виктор Викторович
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