Президент Союза биатлонистов России Майгуров посетит этап Кубка мира в Италии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров посетит этап Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

Соревнования в Антхольце пройдут с 21 по 24 января.

Ожидается, что во время этапа Кубка мира президент СБР обсудит с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) ряд вопросов, в том числе формат выступления российских биатлонистов на предстоящем чемпионате мира в Словении.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.