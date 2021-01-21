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Биатлон

Сборная России по биатлону в Антхольце избежала новых случаев заражения коронавирусом

Во время прошлого этапа на десятидневный карантин были помещены тренер женской команды Николай Загурский и сервисмен Роман Виролайнен

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Команда России по биатлону избежала новых случаев заражения коронавирусной инфекцией перед стартом этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе национальной команды.

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Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 21 по 24 января. Все спортсмены, тренеры и специалисты команд перед началом соревнований в обязательном порядке были проверены на коронавирус.

Сборной России в Антхольце не смогут помочь тренер женской команды Николай Загурский и сервисмен Роман Виролайнен. На прошлой неделе во время этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия) они были помещены на десятидневный карантин в связи с положительными тестами на коронавирус. Болезнь у них протекает бессимптомно.

В четверг в Антхольце состоится женская индивидуальная гонка. Россию представят Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Татьяна Акимова.

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