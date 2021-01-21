Зидан не считает позором поражение "Реала" от клуба третьего дивизиона в Кубке Испании

"Алькояно" обыграл "Реал" в дополнительное время со счетом 2:1. "Алькояно" представляет сегунду В - третий по силе дивизион национального первенства, команда впервые вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

ТАСС, 21 января. Поражение мадридского "Реала" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу от клуба третьего дивизиона "Алькояно" не является позором. Такое мнение высказал главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Мы играли против команды сегунды B и должны были выигрывать, - сказал Зидан. - Но проиграть не стыдно, ведь такое случается в карьере футболиста, я беру на себя всю ответственность - мы будем продолжать усердно работать, мы должны просто пройти через это. Сегодняшний день стал одним из тех, что причиняют боль, ведь мы не любим проигрывать, особенно игроки, однако мы не собираемся терять голову".

"Мы все еще очень активно боремся в чемпионате и планируем бороться в Лиге чемпионов. Нам следует оставаться сосредоточенными, потому что мы все еще можем побеждать", - добавил он.

В нынешнем сезоне команда Зидана идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков в 18 матчах.