Тедеско дал совет будущему тренеру "Спартака"

ТАСС, 21 января. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско посоветовал будущему наставнику команды наслаждаться временем, проведенным в клубе. Его комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Если это понадобится "Спартаку" сейчас или в будущем, я всегда готов честно высказать свое мнение, - сказал Тедеско. - Но в клубе достаточно экспертов, которые примут правильное для "Спартака" решение. Единственное, что я хотел бы сказать будущему тренеру "Спартака", кто бы им ни стал: "Наслаждайтесь временем здесь с этой фантастической командой!"

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. После матча с "Зенитом" 16 декабря немецкий специалист заявил, что не намерен продлевать соглашение с клубом, которое истечет по окончании сезона. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, в текущем сезоне красно-белые идут на третьей строчке в турнирной таблице после 19 туров, уступая лидирующему "Зениту" шесть очков.