Ближайшие домашние матчи клуба КХЛ "Авангард" смогут посетить около тысячи болельщиков

ТАСС, 21 января. Омский "Авангард" возобновил продажу билетов на домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба омичей.

"Авангард" из-за проблем с ареной в Омске с 2018 года базируется в Подмосковье и принимает соперников на "Арене-Балашиха", вмещающей 6 тыс. зрителей.

"В связи с профилактикой коронавирусной инфекции на каждый домашний матч "Авангарда" будет выпущено порядка 1 000 билетов. Болельщики на матч допускаются в масках и перчатках", - говорится в сообщении клуба.

Ближайший домашний матч "Авангард" проведет 31 января против ярославского "Локомотива".

Запрет на посещение соревнований из-за коронавируса в Московской области был введен с 21 октября, 14 декабря подмосковные власти разрешили зрителям посещать соревнования при условии соблюдения необходимых требований. Однако матчи КХЛ и другие соревнования проводились без зрителей. 18 января министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС, что ведомство в ближайшее время должно получить положительный ответ на запрос в Роспотребнадзор о разрешении на проведение матчей КХЛ и других соревнований со зрителями.