В Японии заявили, что готовятся к безопасным Играм вне зависимости от наличия вакцины

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Правительство Японии продолжит вести подготовку к тому, чтобы провести безопасные летние Олимпийские игры в Токио вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с вакцинами от коронавируса. Об этом в четверг заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы продолжим готовиться к проведению Игр, которые были бы безопасными вне зависимости от [наличия или отсутствия] вакцин [от коронавируса]", - приводит его слова агентство Киодо. Тем самым глава японского правительства дал понять, что власти Японии в настоящее время не рассматривают наличие вакцины от коронавируса в качестве обязательного условия, необходимого для проведения Игр в Токио.

Ранее на этой неделе бывший глава МИД и Министерства обороны Японии, а ныне - министр по проведению административной реформы Таро Коно, которого назначили ответственным за проведение общенациональной вакцинации, выразил уверенность в том, что наличие вакцин от нового коронавируса - это определяющий фактор, делающий возможным проведение Олимпийских игр в Токио. Коно также в очередной раз озвучил последовательную позицию правительства Японии, согласно которой власти страны полны решимости провести безопасные Игры летом 2021 года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Бюджет Игр при этом вырос из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, и теперь составляет 1,64 трлн иен (15,9 млрд долларов).