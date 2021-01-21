Новый генеральный секретарь Федерации бокса России будет избран 29 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Выборы нового генерального секретаря Федерации бокса России пройдут 29 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

С задачей раздать долги и вернуть в олимпийскую семью.

С задачей раздать долги и вернуть в олимпийскую семью. Кремлев избран президентом AIBA

Нынешний генеральный секретарь федерации Умар Кремлев 12 декабря 2020 года был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

"29 января состоится отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, - говорится в сообщении. - Конференция пройдет в онлайн-формате. Кроме членов исполкома и руководителей Федерации бокса России, присутствовать на ней будут делегаты от всех 85 региональных боксерских федераций страны. В ходе отчетно-выборной конференции будет избран новый состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Федерации бокса России".

"Из членов исполкома будет утвержден новый генеральный секретарь Федерации на ближайшие четыре года", - отмечается в тексте.