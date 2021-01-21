Первые объекты Деревни Универсиады-2023 будут сданы в декабре 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Два общежития, расположенные в Деревне Универсиады-2023 в Екатеринбурге, сдадут в декабре этого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства Свердловской области.

Ранее гендиректор "Синара-девелопмент" Тимур Уфимцев сообщил, что два общежития площадью 80 тыс. кв. м. станут первыми сданными объектами Деревни Универсиады-2023.

"Завершить строительство общежитий планируется в декабре 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Осенью 2020 года был представлен макет общежитий. Комплексы для проживания гостей будут находиться в центральной части Деревни, одновременно там смогут жить более 11 тыс. спортсменов. После завершения Универсиады-2023 общежития переоборудуют для уральских студентов.

"Синара-Девелопмент" является единственным исполнителем закупок работ, товаров и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением Деревни Универсиады, дворца водных видов спорта, медицинского центра, общественного центра с периметром безопасности, тренировочного поля для регби с легкоатлетическими дорожками. Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.