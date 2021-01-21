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Кубок Дэвиса

Тарпищев: сборная России поборется за победу в Кубке Дэвиса, если он состоится

Глава Федерации тенниса России считает, что в условиях проведения турнира в "пузыре" на первый план выйдет психология
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Состав сборной России позволяет бороться за победу в финальной стадии Кубка Дэвиса 2021 года, если он состоится. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее было объявлено, что финальный турнир Кубка Дэвиса 2021 года будет проходить в трех городах в течение 11 дней, вместо семи. Турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря.

"С таким составом, как у нас, безусловно, можно бороться за победу в Кубке Дэвиса, но вопрос в другом - состоится ли он. Еще слишком много времени [до старта] и вопросов больше, чем ответов, - сказал Тарпищев. - И если он состоится в таких жестких ограничениях - игра в "пузыре", перемещение только с корта до гостиницы и обратно, - то психология выйдет на первый план. Кто сумеет пройти психологически это испытание - большой вопрос".

В Кубке Дэвиса примут участие 18 команд, которые должны были выступить в финале 2020 года. По результатам жеребьевки, проведенной в марте, сборная России попала в группу А, ее соперниками будут команды Испании и Эквадора. Российские теннисисты дважды выигрывали Кубок Дэвиса (2002, 2006).

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичКубок Дэвиса
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