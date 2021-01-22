Блокада, "Аврора", Пикассо. Удивительная судьба олимпийской чемпионки Галины Зыбиной

Родилась Галина Зыбина в Ленинграде, продолжает жить — в Санкт-Петербурге. В 12 лет будущую олимпийскую чемпионку наградили медалью "За оборону Ленинграда", которую она считает главной в своей жизни. В блокаду Галя осталась с матерью, которой надо было содержать еще четырех детей. Отец — ушел на фронт и не вернулся. Голодали, бывало, что в очереди за хлебом приходилось стоять по двое суток на сильном морозе. От безысходности ели оладьи из лебеды, после которых на время пропадало зрение. Спасала дуранда — жмых после отжима семечек. После войны попала в легкоатлетическую секцию к Виктору Алексееву. Там и началась ее спортивная карьера длиной в 23 года. Сначала успех пришел на школьных соревнованиях, после — на всесоюзных.

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Зыбина была хороша не только в толкании ядра, еще ей удавалось успешно метать диск и копье. Последнее она однажды чуть не отправила дальше мирового рекорда. Произошло это незадолго до первой в ее карьере Олимпиады — в Хельсинки в 1952 году. В финской столице Галина была одной из претенденток на золото в метании копья. Но в итоге не завоевала и бронзы — в назначенный день соревнования задержали более чем на час, и она, по собственному признанию, психологически перегорела, заняв только четвертое место. Золото ее ждало в соревнованиях по толканию ядра. Спортсменке удалось обойти не только лидера советской сборной Клавдию Точенову, но и немку Марианну Вернер. С результатом 15,28 м она перекрыла мировой рекорд на 26 сантиметров.

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Олимпийский успех поначалу не сильно сказался на повседневной жизни Зыбиной: она продолжала жить с матерью и братьями в двухкомнатной квартире в Ленинграде. Успешная спортивная карьера давала иную привилегию того времени — возможность путешествовать по миру. В одной из таких поездок, через два года после завоевания золота, она встретилась с художником Пабло Пикассо. Произошло это во Франции, куда Галина приехала в составе советской делегации, собранной из именитых ученых, деятелей искусства и спортсменов. Изначально она не планировала идти на встречу, но художник, узнав о ее приезде, настоял, поскольку до этого никогда не встречался с олимпийским чемпионом. Во время общения Зыбина, которая тогда ничего не знала о Пикассо, продемонстрировала художнику свое мастерство, за что удостоилась от него комплимента. После спорта В карьере Зыбиной будет еще две олимпийские награды — серебро Мельбурна (1956) и бронза Токио (1964). В те годы в сборной назрел серьезный скандал: Зыбина была убеждена, что ее партнерша по команде Тамара Пресс, победившая на двух Олимпиадах, не имела права соревноваться с женщинами. Причина — интерсексуальность соперницы. Дело дошло до разбирательства в ЦК и серьезно испортило отношения спортсменки с Алексеевым, который был заинтересован в высоких результатах.

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Воспитавший Зыбину тренер в итоге поставил крест на ее карьере, не включив спортсменку в состав сборной на Олимпиаду 1968 года. К тому времени легкоатлетка уже давно была замужем — за капитаном 1-го ранга Юрием Федоровым, который 22 года командовал на крейсере "Аврора". Причем познакомилась с ним олимпийская чемпионка на его же свадьбе. Сошлись они через несколько лет, после расставания Федорова с первой супругой. Одна из учениц Виктора Алексеева олимпийская чемпионка 1972 года в толкании ядра Надежда Чижова рассказала, как Федоров и Зыбина помогали ей на первых порах в Ленинграде. "В 18 лет я приехала в Ленинград из Усолья-Сибирского, в совершенно незнакомую мне обстановку, — вспоминает Чижова, которая была приглашена в команду к Алексееву. — Галина Ивановна и Юрий Иванович приняли меня как дочь. О них я могу сказать только хорошо. Тогда я поселилась в общежитии "Спартака", и они часто навещали меня, было очень здорово". "Эти люди делали для меня все возможное: мы вместе ходили в театр, встречались с актерами. Для кого-то я тогда была Надей, а Юрий Иванович называл меня просто — юниор. Хочу сказать им огромное спасибо за то, что в самое трудное время они оказали мне поддержку как моральную, так и материальную", — отметила она.

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