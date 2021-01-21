Овечкину грозит пропуск игр. НХЛ наказала "Вашингтон" за нарушение протокола COVID-19

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов попали в список хоккеистов, недоступных для участия в матчах регулярного чемпионата либо тренировках команды из-за протокола COVID-19. Россиянам грозит пропуск всех игр "Вашингтона" в ближайшие две недели. Включение игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания или с подтвержденным положительным результатом теста, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения за пределами одобренных зон (хоккейная площадка, раздевалка команды).

Отмечается, что российские хоккеисты находились в одном гостиничном номере в Питтсбурге после матча регулярного чемпионата с местной командой без средств индивидуальной защиты и в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом. Один из пунктов протокола НХЛ о COVID-19 гласит: "Никто не может допускать гостей в свой номер отеля за исключением обслуживающего персонала или технического персонала по мере необходимости". НХЛ оштрафовала "Вашингтон" за нарушение протокола COVID-19 на $100 тыс. 17 января Кузнецов в интервью газете "Спорт-Экспресс" сообщил, что "Вашингтон" уже получал предупреждение от лиги за нарушение правил. В сеть выложили видео из раздевалки команды после победы в первом матче регулярного чемпионата над "Баффало" (6:4), где игроки находились без масок. "Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта", - сказал Овечкин пресс-службе "Вашингтона". В случае повторного нарушения санкции будут серьезнее Минимальное время пребывания в списке игроков, недоступных для участия в тренировках и матчах, не прописано, поэтому непонятно, смогут ли хоккеисты принять участие в следующей игре. В ночь на 23 января столичная команда примет "Баффало". По информации канадского телеканала TSN ("Ти-эс-эн"), у россиян есть шанс избежать пропуска матчей.

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"Наш тренерский штаб невероятно усердно работал над созданием безопасных условий для игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Мы разочарованы решением хоккеистов собраться в одном гостиничном номере и за пределами одобренных зон. Принимаем решение НХЛ и еще раз повторим действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью их соблюдают", - говорится в заявлении "Вашингтона". В нынешнем сезоне от протоколов COVID-19 и самого коронавируса уже пострадали ряд клубов. У "Далласа" четыре стартовые игры сезона были отложены из-за положительных тестов в команде, в "Питтсбурге", "Коламбусе", "Виннипеге" отменяли тренировки или не допускали до них отдельных игроков, у "Каролины" перенесли три матча. Но именно "Вашингтон" стал первым клубом в НХЛ, который подвергся штрафу за нарушение протокола COVID-19. "НХЛ бросила вызов командам, которые пренебрегают протоколами, так тщательно составленными, чтобы попытаться продолжить сезон в нужном русле, - сказал обозреватель The Athletic ("Зе атлетик") Скотт Бёрнсайд. - И мы можем с уверенностью сказать, что для следующей команды или игроков, которые нарушат протоколы, штраф в размере $100 тыс., наложенный на "Вашингтон", покажется легкой прогулкой. Перед началом тренировочных сборов НХЛ предупредила, что санкции за нарушения будут суровыми. Ожидайте, что штрафы будут расти по мере того, как планы лиги на сезон будут подвергаться испытаниям". Еще перед началом сезона НХЛ предупреждала о том, что наказания за нарушения протокола COVID-19 могут быть очень серьезными и привести к техническим поражениям или потерям драфт-пиков. Овечкин может усложнить задачу догнать Гретцки Для "Вашингтона" возможная дисквалификация игроков может обернуться серьезными очковыми потерями. Все российские игроки являются ключевыми фигурами в составе клуба. В ближайшие две недели команде предстоит провести шесть матчей регулярного чемпионата. После четырех игр "Вашингтон" располагается на втором месте в таблице Восточного дивизиона с шестью очками.