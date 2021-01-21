РУСАДА: в России нет атлетов, которым можно смягчить наказание за употребление наркотиков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. В списке дисквалифицированных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменов нет тех, кто мог бы рассчитывать на сокращение срока наказания после вступления в силу нового Всемирного антидопингового кодекса. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

Новый кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) вступил в силу 1 января. Согласно документу, спортсмены, ранее дисквалифицированные за нарушения антидопинговых правил после обнаружения в пробах следов наркотических веществ, могут претендовать на значительное сокращение срока наказания (до трех месяцев). Если же атлет прошел программу лечения от наркозависимости, удовлетворяющую антидопинговую организацию, которая ранее вынесла решение о дисквалификации, то срок отстранения может быть уменьшен до одного месяца.

"Наш отдел по обработке результатов изучил список дисквалифицированных спортсменов по линии РУСАДА и пришел к выводу, что на данный момент атлетов, которые могли бы претендовать на сокращение срока наказания после вступления в силу новых правил, нет", - заявила Маркова.

"Что касается сокращения срока дисквалификации для тех спортсменов, которые были наказаны за употребление субстанций, вызывающих зависимость, то эти вещества не должны никак способствовать улучшению спортивного результата, - продолжила собеседница ТАСС. - Названия этих субстанций четко определены и указаны в запрещенном списке WADA, речь идет о кокаине, диаморфине (героине), тетрагидроканнабиноле и метилендиоксиметамфетамине (экстази). И сокращение дисквалификации возможно только в том случае, если наказание ранее было наложено только за использование препаратов этой группы и никакой другой".

По словам Марковой, антидопинговые агентства могут рассмотреть вопрос о возможности сокращения дисквалификации только в том случае, если такие нарушения случились во внесоревновательный период. Рассмотрение также должно проходить только после получения соответствующего запроса от спортсмена.

Британское антидопинговое агентство в начале января приняло решение о сокращении срока дисквалификации семерых спортсменов, которые ранее были отстранены от спорта на два года после обнаружения в допинг-пробах следов наркотиков. Атлеты уже получили возможность возобновить карьеры.