Совет IIHF определится с местом проведения ЧМ-2021 26 или 27 января

"На следующей неделе мы точно примем решение. Совет IIHF состоится во вторник или среду", - сказал Фазель.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором определится хозяин чемпионата мира 2021 года, пройдет 26 или 27 января. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

"Тяжелый день для спорта, но у нас не было выбора".

"Тяжелый день для спорта, но у нас не было выбора". Рене Фазель о переносе ЧМ по хоккею

Конгресс IIHF в 2017 году принял решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге. В понедельник IIHF лишила Минск права проведения матчей чемпионата мира. Утверждалось, что это обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. В столице Белоруссии должны были состояться матчи группы А (в том числе с участием сборной России), два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Совет IIHF рассмотрит три варианта места проведения белорусской части турнира. Вместо Минска игры чемпионата мира может принять Братислава, датский Хернинг или Рига проведет первенство в полном объеме.

Российские хоккеисты на групповом этапе чемпионата мира выступят в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии.