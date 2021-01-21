Фазель: IIHF не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не будет рассматривать заявку Литвы для проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

В среду министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что Литва отправила Латвии и IIHF официальные письма с заверением в готовности принять совместно с Латвией матчи чемпионата мира - 2021.

"У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы. В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам, - сказал Фазель. - У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией - у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла".