На этапе Кубка мира по биатлону в Италии не выявлено случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 21 января. Все тесты участников этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Всего было проведено 600 тестов.

Также были проведены дополнительные ПЦР-тесты участников этапа Кубка IBU в Германии. Положительный результат дал тест одного из биатлонистов сборной Польши, он помещен на карантин.

Седьмой этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце с 21 по 24 января. Второй этап Кубка IBU проходит в германском Арбере, он завершится 23 января.