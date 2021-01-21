Гаджиев: Умар Нурмагомедов может стать новой звездой UFC

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов имеет потенциал, чтобы стать новой звездой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

20 января Нурмагомедов удушающим приемом победил казахстанца Сергея Морозова во втором раунде дебютного поединка в UFC.

"Умар - это уже явление, хороший и уверенный дебют против очень опытного бойца, - сказал Гаджиев. - Что интересно, Умар является базовым тайским боксером, регулярно демонстрирует свои навыки, при этом он еще впитывает стиль Хабиба. Я думаю, что мы сейчас наблюдаем за восхождением новой звезды".

"Морозову желаю не расстраиваться. Возможно, он проиграл будущему чемпиону UFC", - добавил собеседник агентства.

В активе Нурмагомедова 13 побед и ни одного поражения в ММА.