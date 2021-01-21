МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом, он лежит в одной из московских больниц. Об этом сообщил источник ТАСС.

"Федор госпитализирован с коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко 44 года, он является одним из самых известных спортсменов в истории смешанных единоборств. На его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Следующий бой Емельяненко может пройти летом в Москве.