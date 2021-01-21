Мендес назвал фантастическим дебют Умара Нурмагомедова в UFC

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов провел фантастически провел дебютный поедиок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Хавьер Мендес.

20 января Нурмагомедов победил казахстанца Сергея Морозова удушающим приемом во втором раунде.

"Умар дрался фантастически в дебютном поединке, - сказал Мендес. - Это лучший промоушен мира, и соперник был очень сложным и серьезным. Конечно, он будет прогрессировать в будущем. У нас не было плана победить удушающим приемом, но это было у Умара в голове".

"Это было в голове у Умара, потому что так делал Хабиб. Но мы готовились показывать максимум в каждом раунде. Удивительно, что Хабиб дебютировал в этот же день девять лет назад. Это был невероятный вечер для нашей команды", - добавил собеседник агентства.

В активе Нурмагомедова 13 побед и ни одного поражения в ММА.