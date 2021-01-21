Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве смогут посетить порядка 500 болельщиков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Порядка 500 зрителей смогут посетить этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве, дополнительные билеты на соревнования поступят в продажу в четверг. Об этом ТАСС рассказала президент ассоциации "Новая лига", которая выступает одним из организаторов этапа, Екатерина Селяметова.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" пройдет на Воробьевых горах 23 января. Планировалось, что на трибуны будет допущено порядка 350 зрителей. С четверга в Москве разрешено проводить спортивные мероприятия с заполняемостью помещений не выше 50% от общей вместимости.

"Мы очень рады, что пандемия отступает, - сказала Селяметова. - Такие соревнования, как Кубок мира по фристайлу, очень востребованы у болельщиков, и теперь у нас есть возможность увеличить квоту зрителей на субботнее мероприятие. Теперь на наших трибунах допустимо размещение 500 болельщиков, именно такое количество зрителей мы и ожидаем. Получили очень много запросов от болельщиков, так что сегодня довыпускаем в продажу билеты".

"Будем рады всех видеть на Воробьевых горах. Но напоминаем, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим", - добавила собеседница агентства.