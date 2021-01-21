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Фигурное катание

Билетная программа командного турнира по фигурному катанию в Москве может быть расширена

Соревнования пройдут с 5 по 7 февраля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Билетная программа командного турнира "Кубок Первого канала по фигурному катанию", который пройдет в московском дворце спорта "Мегаспорт" с 5 по 7 февраля, может быть расширена. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

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Старт продаж билетов на короткую и произвольную программы начался в четверг в 11:00 мск. Пока билеты продают только на нижний ярус "Мегаспорта".

"Болельщики активно раскупают билеты, их осталось совсем немного, - рассказали в федерации. - Но в связи с сегодняшним указом мэра Москвы возможно расширение билетной программы. Однако это требует согласований. Федерация прорабатывает этот вопрос".

Власти Москвы в четверг отменили ряд ограничений для работы культурных учреждений столицы, введенных ранее для профилактики распространения коронавируса. Проведение спортивных соревнований допускается при условии, что количество посетителей не может превышать 50% от общей вместимости арены.

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Фигурное катание
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